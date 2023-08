Le saviez-vous ? Salvador Dalí a aussi dessiné... le logo des sucettes Chupa Chups

À l’époque, pas l’ombre d’un logo, juste le nom, Chupa Chups, écrit en lettres colorées sur l’emballage.

La marque grandit, attaque le marché français en 1964, puis l’américain en 1967.

Et en 1969, toujours sensible au markéting, Bernat contacte un de ses amis. Un artiste moustachu célèbre qui n’hésite pas à se rouler dans la fange de la publicité, comme lorsqu’il avoue son addiction à un chocolat. Cet artiste n'est autre que Salvador Dalí, le peintre des montres molles…

La légende raconte que c’est attablé à une terrasse de café, que Salvador Dalí dessine, sur un coin du journal qu’il était en train de lire sous le soleil ibérique, une marguerite à huit pétales. Il écrit aussi le nom, dans une typographie pas si éloignée de la police Vitrina. Et puis, ce génie a une idée : apposer le logo sur le dessus de la sucette, et non sur le côté, de manière à bien le voir, une fois la sucette fichée sur son présentoir. Le tout en jaune et rouge, évoquant l’Espagne et, les spécialistes le pensent, un sentiment de bonheur.

On ne change pas un logo qui fait vendre. Celui-ci a peu évolué depuis sa naissance, il y a plus de soixante ans.