Le saviez-vous: pourquoi une Fête de la Musique ?

Salut Claire ! Tu peux nous retracer l’historique de cette Fête de la Musique ? Quand est-ce que tout cela a commencé ?

C’est une manifestation qui a été créée en 1982 en France par Jack Lang, ministre de la Culture à l’époque. L’idée est venue de personnes qui travaillaient sur France Musique et qui voulaient mettre la musique à l’honneur et la musique amateur en particulier. En 82, ils lancent l’idée de faire une Fête de la Musique pour mettre la pratique musicale amateur en évidence. L’évènement dépasse alors toute espérance, toute la France s’y met ! Au départ lancé en mode "one shot", ils décident de réitérer l’événement. En 1985, année européenne de la musique, le projet s’étend et de nombreux pays embrayent. C’est également en 1985 que la Fédération Wallonie-Bruxelles lance sa première manifestation. Aujourd’hui plus de 120 pays font la Fête de la Musique et chacun la travaille un peu selon ses spécificités. En France ils se focalisent beaucoup sur les musiques amateurs, chez nous c’est un mix entre les musiques amateurs et plus professionnelles.