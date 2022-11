Le saviez-vous : "Poupée de cire, poupée de son" de France Gall et Gainsbourg est inspirée de Beethoven

On le sait, Beethoven a été un véritable précurseur dans sa musique avec des mélodies qui ont traversé les siècles.

Serge Gainsbourg est aussi un précurseur, selon lui, comme il l’affirmait à Christophe Deborsu en 1990 à la RTBF. Mais il est aussi un génial caméléon ! Car après Poupée de cire, poupée de son, en 1976, Gainsbourg réitère : il emprunte à nouveau à Beethoven pour une autre chanson : Ma Lou, Marilou.

Cette fois, il puise dans la sonate n°23, appelée aussi Sonate Appassionata / Passionnées. Beethoven commence à l’esquisser en 1804 et la termine fin 1805, début 1806. Le 3ème mouvement est sans doute son passage le plus connu de cette sonate. Mais ce n’est pas là que Gainsbourg puise son inspiration. C’est le tout début de cette sonate qui nous intéresse, et, plus particulièrement, les premières notes du 1er mouvement. Si on accélère, cette fois, la partition de Beethoven, c’est peut-être plus évident.

Pile 170 ans plus tard, en 1976, Serge Gainsbourg s’inspire de cette mélodie pour Ma Lou Marilou. Une chanson qu’on retrouve sur son album concept L’Homme à la tête de chou.