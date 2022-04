Le saviez-vous : "On the Road" de Jack Kerouac a été écrit en seulement 3 semaines

Sur base de ses notes prises lors des voyages, Jack Kerouac écrit "On the Road" en 3 semaines seulement, du 2 au 22 avril 1951. Retranché dans son appartement new yorkais, il se dope au café pour faire "comme Proust, mais en plus vite" (Source : France Culture).

À l’aide d’une machine à écrire et d’un stock de papier, il retranscrit ses carnets sur un rouleau de 40 mètres de long. Sur les feuilles découpées et assemblées avec du scotch, l’auteur rédige 15.000 mots par jour, pour obtenir un total de 125.000 mots.

Si la vitesse n’est plus à prouver dans son processus de production, elle se retrouve également dans ses habitudes de voyages. D’ailleurs, le terme de "virées" serait plus approprié pour refléter cette obsession de bouger en permanence. "Il s’agit toujours d’avaler des kilomètres, en auto-stop, en autocar ou en convoyant des voitures. […] L’impatience est parfois le moteur de ces virées, mais le plus souvent Kerouac se délecte de la vitesse qui est pour lui un moyen d’atteindre l’extase, de concentrer en une semaine un maximum de moments d’euphorie esthétique et spirituelle." (Source : Courrier International).