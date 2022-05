Le saviez-vous : Mozart, Mahler et Schumann étaient aussi des compositrices

Les noms de Mozart, Schumann et Mahler évoquent incontestablement des personnalités masculines, et pas n’importe lesquelles : l’un était le "prodige à l’oreille absolue", l’autre incarne le romantisme musical allemand et, le dernier se trouve au carrefour du courant postromantique et du modernisme.

Derrière ces trois musiciens et compositeurs de génie, on retrouve aussi trois femmes, portant le même nom et à qui la chance n’a pas été donnée de marquer durablement l’histoire de la musique.