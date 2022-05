Le saviez-vous : le vin jouait un rôle clé pour les Poilus pendant la Grande Guerre

Le pinard est d’abord considéré comme un alcool-aliment, quand on sait qu’un litre de vin permet de fournir au soldat un apport de 600 calories sur les 3.500 à 4.000 dépensées sur une journée. Sans compter le transport, bien plus facile que pour la matière solide.

Le vin revêt aussi une fonction hygiénique. Les soldats y trouvent une alternative à l’eau souillée par les corps en décomposition et par les résidus chimiques des obus.

La troisième raison – et non des moindres – est de l’ordre psychologique. Sur le front, le "pinard" marque un moment de convivialité, un instant d’humanité dans les entrailles de l’Enfer. Un véritable "soleil liquide" aux qualités organoleptiques et psychoactives qui permettent de remonter le moral des troupes.

"L’histoire militaire, et surtout celle de la campagne 1914-1918, nous prouve qu’il ne suffit pas au combattant de savoir se servir de ses armes, il faut encore qu’une grande force morale le soutienne pour qu’il puisse triompher des maux et des effrois de la guerre, et qu’un cœur vaillant ainsi qu’un esprit patriote l’animent pour le pousser vers la Victoire", affirmait le capitaine-commandant Danneels dans "Le 'moral' du soldat" en 1926.

Le vin est aussi un moyen, comme l’explique l’historien français Stéphane Le Bras, "de lutter contre le cafard, l’ennui, la perte d’un camarade, l’éloignement…".