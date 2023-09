Le saviez-vous : le rose est une couleur plutôt récente et d'abord typiquement masculine

L’histoire du rose est assez mal documentée avant le 16e siècle. Et il n’est jamais cité comme couleur avant le 18e siècle.

Pour Pierre-William Fregonese, cette faible mention s’explique par le fait que le rose est très peu présent dans la nature. La rose, la fleur, n’a jamais été rose avant les progrès de l’horticulture des 17e et 18e siècles. Elle était blanche ou rouge, puis jaune en venant du Moyen-Orient. Le cochon n’a jamais été rose au fil de l’histoire, il était brun rougeâtre, et c’est avec les croisements pour obtenir plus de viande qu’on a abouti à un cochon rose.

Le rose est donc une couleur très subtile dans la nature et c’est pour cela qu’il a été peu nommé. Entre le 13e et le 16e siècle, on parlait d’incarnat, qui désignait en quelque sorte la couleur de la chair.

Au fur et à mesure que la chair va être sexualisée, l’incarnat va passer au rose et ce nom va s’imposer, mais très tard, tout comme le mot pink en anglais qui n’apparaît qu’au 17e-18e siècle.

Il est très difficile de définir le rose. L’incarnat, ce sont des tons beaucoup plus proches du jaune. Le rose va vraiment apparaître à notre regard avec la découverte des colorants de synthèse, au 19e siècle, permettant des nuances mauves et roses.