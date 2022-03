Le saviez-vous : le Petit Livre Rouge prend la forme d’une application mobile

Si "Xuexi Giangguo" est rapidement devenue l’application la plus téléchargée en Chine, on ne peut pas parler d’une inscription libre et consciente.

Contraints de rejoindre le réseau social sous leur vraie identité, les utilisateurs doivent également renseigner un numéro de téléphone. Avec un accès aux données de fréquentation, le gouvernement peut ainsi, et sur base des résultats des tests, classer ses citoyens selon leur niveau d’assiduité.