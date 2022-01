Le saviez-vous : le chromosome Y de Gengis Khan a été retrouvé chez 8% des hommes de l’Asie du Nord

Avant sa mort, en août 1227, Gengis Khan avait réussi à unir les tribus de Mongolie et d’Asie Centrale pour former un large empire. Le plus vaste encore jamais existé, plus encore que celui de Napoléon !

Pour certaines populations, c’est aujourd’hui une véritable fierté de compter parmi les 16 millions d’hommes d’Asie centrale descendants du grand chef mongol.