Le saviez-vous : Josephine Baker avait fondé une tribu dite "arc-en-ciel"

Akio Bouillon, l’aîné de la tribu, d’origine coréenne et adopté en 1954, raconte passé 70 ans :

"Maman a réussi à fédérer ces 12 petites entités qui n’étaient pas destinées à vivre ensemble en une famille soudée, malgré nos différences".

Akio (coréen), Janot (japonais), Jari (finlandais), Luis (colombien), Marianne et Brahim (Afrique du Nord), Moïse (français, confession juive), Jean-Claude et Noël (français), Koffi (Côte d’Ivoire), (Mara (vénézuélien) et Stellina (marocaine) étaient élevé.e.s en Dordogne, au Château de Milandes.

"Village du Monde", "Capitale de la Fraternité", c’est ainsi que le domaine des Milandes devient alors un véritable centre touristique à la gloire de la fraternité de l’humanité avec, à la fin des années 50, 300.000 visiteurs annuels.

