Le saviez-vous : Jackie Kennedy était engagée pour les droits civiques

Parlant d’engagement, on découvre dans le documentaire "Jackie Kennedy, militante de la première heure", de la journaliste française Maud Guillaumin, qu’elle avait largement pris part à la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis.

En effet, ce début des années 60 est encore marqué par inégalités et discriminations incessantes pour la population noire américaine. Les 3 amendements adoptés en décembre 1865, visant à améliorer les conditions des Afro-américains, n’avaient pu empêcher l’adoption de nouvelles lois ségrégationnistes dans les Etats du Sud. "Separate but equal", les communautés blanche et de couleur ont leurs propres restaurants, café, écoles, transports, hôpitaux et bon nombre d’autres domaines de la vie quotidienne afin de limiter leurs interactions.