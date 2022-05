Le saviez-vous ? Ce chat a été… maire d’un village pendant 20 ans en Alaska

Il y a 5 ans décédait un chat pas comme les autres. Stubbs a été… maire d’une petite ville en Alaska. Bénédicte Flament, vétérinaire et chroniqueuse du 6-8, en dévoile plus sur cette histoire cocasse.

Les chats restent parfois aussi vénérés au 21e siècle que pendant l’Égypte antique. On ne compte plus les personnes qui se plient à à tous les désirs de leurs félins. Mais aux États-Unis, les habitants de Talkeetna, en Alaska ont été encore plus loin en élisant un chat… maire de leur petite ville.