Alors que le marquoir avait déjà été alimenté, le gardien international anglais a sauvé sur sa ligne un ballon qui semblait clairement destiné à faire trembler les filets. Fier de lui, Pickford pouvait ensuite bomber le torse.

Les trois points récoltés dimanche relancent complètement les Toffees, même s'ils restent 18e et premiers relégables avec 32 points. Alors que le sort de Norwich (20e) est réglé depuis samedi et que celui de Watford (19e) semble sans espoir, l'autre club de Liverpool revient à 2 longueurs de Leeds (17e) et Burnley (16e), avec un match en moins.