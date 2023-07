Le sauvetage de Thomas de Måneskin, d'une foule enragée au Ronquières Festival !

Retour au début de Yellowstraps ! Le groupe est programmé à Ronquières, victoire ! C'est l'opportunité pour le groupe de jouer dans un grand festival. Le jour-J arrive, le stress monte et le moment fatidique est enfin arrivé. Mais évidemment, c'était trop beau pour être vrai...il fallait bien qu'il y ait un petit bug quelque part !

Jouer à Ronquières, c'était LE rêve d'Aprile ! Et bingo, en 2022, ce rêve se réalise, il est enfin programmé. Aprile et sa troupe partent en direction du festival, à une heure...un peu trop juste ! La course contre la montre est lancée, il ne faudrait surtout pas qu'un imprévu arrive !

C'est le plus rock des groupes de ces dernières années: Måneskin ! Le groupe italien déchaîne les foules partout où ils vont ! Mais cette fois-ci, la foule était un peu trop enthousiaste comme nous le raconte Jasmine.

