La scène, retransmise en direct dans le journal télévisé de 19h30 ce dimanche 27 août, a dû en surprendre plus d’un. Le Sauvage, personnage controversé et incontournable de la Ducasse d’Ath, devait procéder à un début de métamorphose ce dimanche soir. Sauf que rien ne s’est passé comme annoncé.

Alors que la foule huait son apparition, le Sauvage a surgi sans aucun changement peu avant 20 heures dans les rues d’Ath. Il arborait son traditionnel visage grimé en noir et son anneau dans le nez. La foule a ensuite applaudi et scandé "Merci Sauvage !", comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.