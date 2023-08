Le sauvage d’Ath, une question de dignité

Le sauvage d’Ath continue de susciter la controverse. Dans l’espace public, se confrontent l’atteinte à la dignité des personnes racisées et l’atteinte à l’identité des Athois. Deux préjudices qui semblent inconciliables. Mais peut-être que ce qui est en jeu, ce sont deux conceptions différentes de la dignité.

Polarisation

Chaque année, la même confrontation, souvent stérile, entre ceux qui considèrent ces blackfaces comme racistes, c’est-à-dire offensant la réputation d’un groupe, et ceux qui n’y voient rien d’autre qu’un déguisement, un grimage.

C’est la trace d’un conflit typique des sociétés libérales et multiculturelles, ce que certains aux États-Unis appellent les guerres culturelles. On pourrait parler d’un conflit entre la demande d’identité d’un groupe et une demande de dignité d’un autre. L’identité, c’est par définition ce qui ne change pas, ce qui reste identique, ce qui se conserve, se perpétue. La dignité, par contre, c’est la valeur inaliénable de la personne.

Si l’identité entre en conflit avec la dignité, tout compromis est difficile. Faire évoluer, changer est une atteinte à l’identité, puisqu’on n’est plus dans l’identique. Ne pas évoluer, ne pas changer est un manque de respect, une atteinte à la dignité. Chaque groupe se retrouve antagoniste et s’accuse mutuellement de cécité, d’un manque de reconnaissance. Mais opposer ainsi dignité et identité est certainement trompeur et nous pousse dans un dilemme insurmontable. Peut-être que dignité et identité ne sont pas aussi facilement séparables. Peut-être qu’il ne faut pas opposer identité et dignité, car les deux mots ont une histoire commune.

Conflit de dignités

C’est ce qu’explique la philosophe Cynthia Fleury dans son dernier livre : "La clinique de la dignité". Elle tente d’analyser les conflits non pas comme des conflits entre la dignité et l’identité, mais comme des conflits entre différents aspects de la dignité.

La question n’est pas de nier le conflit, mais de permettre peut-être plus facilement de trouver un terrain d’entente. Cynthia Fleury explique que nous vivons avec au moins deux conceptions assez différentes de la dignité.

Celle que nous connaissons le mieux, c’est la dignité des Lumières. Celle qui considère que chaque individu, chaque humain est par nature un être moral qui mérite le respect. C’est cette conception qui a débouché sur la reconnaissance des droits humains et qui justifie la lutte contre le racisme. C’est cette conception qui permet de remettre en cause le sauvage d’Ath.

Mais il existe une autre conception de la dignité qui nous vient des Romains. Pour les Romains, la dignité n’est pas une question de nature humaine, mais de fonction sociale. Est digne celui qui joue un rôle public important, d’où le mot "dignitaire" qui nous est resté. Être digne, au sens classique, c’est être digne de sa fonction sociale.

Si on tente de penser comme Cynthia Fleury, on peut postuler que les défenseurs du sauvage d’Ath défendent aussi une conception de la dignité. Le sauvage est quelque part un dignitaire, il a une valeur publique, une valeur pour le groupe. Comme les autres personnages folkloriques, comme les Gilles de Binche, il est lui aussi un dignitaire, au sens que pour la communauté locale il est porteur d’une dignité particulière. Une dignité qui représente la ville et qui offre en retour une dignité sociale particulièrement forte.

Arbitrage

La conclusion de Cynthia Fleury, c’est que nous devons arbitrer ces conflits de dignité. La question que doivent se poser les défenseurs du folklore Athois est alors : en quoi le Sauvage est-il porteur de leur point de vue de dignité ? Veulent-ils encore se reconnaître dans un personnage qui se moque des souffrances de la traite négrière et du colonialisme ? Veulent-ils que leur dignité continue d’apparaître comme une indignité pour une partie importante de la population ? Veulent-ils réconcilier la dignité de leur folklore avec le respect dû à tous les êtres humains ? Rendez-vous l’année prochaine pour la réponse.