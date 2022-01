Le saut à ski : une discipline affrontée historiquement avec… de l’alcool

Matti Nykänen est l’incarnation parfaite du champion qui a ensuite sombré dans l’alcool.

Le Finlandais a tout simplement tout gagné dans les années 80 : 4 médailles d’or aux Jeux Olympiques dont un triplé historique à Calgary en 1988 sur grand et petit tremplin et par équipes, il reste le seul à avoir remporté les 5 plus grandes compétitions de saut à ski. Ses performances ont bien été aidées par 5 records du monde. Nÿkanen, qui a popularisé la technique du saut en V du Suédois Jan Böklov, est même devenu le premier homme à dépasser la barre des 190 mètres en planant à skis.

Puis arrive la retraite en 1991. S’il tente une reconversion dans la chanson, il ne sera ensuite connu que pour ses frasques : ivresse, bagarres, et deux détours par la case prison, notamment pour tentative de meurtre sur son ex-femme. Il est fauché et vend même ses médailles pour subvenir à ses besoins. Il s’essaie à différents métiers pour remonter la pente avant de décéder en 2019 à l’âge de 55 ans.