Le saucisson d’Ardenne IGP, vrai produit de terroir ?

A l’invitation de notre organisme de promotion des produits wallons, je me suis rendu en Ardenne à la découverte de quelques produits labellisés IGP, indication géographique protégée, un label européen de protection des produits de terroir. On rappelle que cela indique l’origine à tout le moins de la transformation du produit, et un cahier des charges bien spécifique.

Je ne ferai pas la critique d’un système qui a permis de protéger et mettre en lumière des centaines de produits européens – et peu de produits belges – mais disons que ça tire souvent le produit vers le haut, mais parfois un peu aussi, vers le bas. Bref, le label, c’est bien, mais souvent ça ne suffit pas. Voici un tout petit focus :

Le fameux saucisson d’Ardenne a pis un temps fou à se faire labelliser. Pourquoi ? Parce que d’un côté, une entreprise flamande installée en Ardenne, via une de ses marques, en l’occurrence Marcassou à Champlon agissait pour faire reconnaître le caractère typique du travail réalisé en Ardenne, et de l’autre des industriels flamands en Flandre prétendaient – et ça se défend – que le saucisson d’Ardenne était une recette, et qu’une recette on peut la faire partout.

En 2017, l’Europe a reconnu cette IGP, protégeant par là même l’emploi de l’usine de Champlon passée entretemps dans les mains d’un immense groupe mexicain. Oui, on est loin de l’artisanat !

La marque a fait entretemps l’objet d’une procédure de rachat par la société ter Beke (Come a Casa), c’est en cours de finalisation, il s’agit toujours d’une entreprise très industrielle, mais plus locale (au niveau européen, on va dire !)

Bref, ce saucisson, c’est du patrimoine ? En tout cas la recette qui prévoit que le saucisson fermente, est ancienne, le cochon de base – chez Marcassou – obéit au cahier des charges " porc bien-être ", qui est déjà un petit progrès (mais à côté de ça Marcassou produit aussi des saucissons sans IGP, lisez bien les emballages) mais on constate aussi que des petits artisans, comme Philippe Bouillon à la Roche, se sont lancés dans le saucisson d’Ardenne IGP en tirant encore plus vers le haut la qualité.

Donc, un label, certes pas énormément exigeant, mais qui a d’une part probablement permis d’éviter une délocalisation d’une usine ardennaise et qui permet à de bons artisans bouchers de mettre en valeur du bon saucisson, avec modération, surtout si on écoute le conseil supérieur de la santé, dont on sait qu’il n’aime pas la charcuterie dans notre petit corps !