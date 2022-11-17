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Новорічну ялинку встановили на площі Гран-Плас у Брюсселі | Le sapin de Noël a été installé sur la Grand-Place de Bruxelles

© Karim Fadoul

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Karim Fadoul

Це досить символ. Новорічна ялинка знайшла своє місце на площі Гран-Плас у Брюсселі. ІЇ встановили вдосвіта на найкрасивішій площі світу.

Цього року було прийнято пропозицію подружжя з Ререна, що в Східному містечку. Власники будинку кілька місяців думали розмістити фотоелектричні панелі на даху, але величне дерево позбавляло їх сонячного світла. Воно також було дуже близько до будинків, і " багато рухається під час штормів і це небезпечно". Дерево нарешті закінчило своє існування апофеозом для хвойного дерева, у захопленні всіх від молодих до старих.

Дереву близько сорока років і висота 20 метрів.

Щойно святкування кінця року закінчаться, він оживе ще одним життям: "Він буде повторно використаний з огляду на сталість", — уточнює Марина Брешіані, речник компанії Brussels Major Events, яка організовує основні події міста. Брюсселя. Минулого року ялинку повторно використав бельгійський майстер для виготовлення столів і лавок, які були виставлені на ринку Plaisirs d'hiver. Цього року на столі є кілька варіантів, але ще нічого не вирішено.

 

Le sapin de Noël a été installé sur la Grand-Place de Bruxelles

C'est tout un symbole. Le sapin de Noël a trouvé sa place sur la Grand-Place de Bruxelles. Il a été érigé aux petites heures sur la plus belle place du monde.

Cette année, c’est l’offre d’un couple de Raeren, dans les cantons de l'Est, qui a été retenue. Propriétaire d’une maison depuis quelques mois, ils envisageaient de placer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, mais un arbre majestueux les privait d’ensoleillement. Il était par ailleurs très proche des habitations, et "il bouge beaucoup, lors des coups de vent et des tempêtes, et c’est dangereux". L'arbre a finalement terminé son existence en apothéose pour un conifère, dans l’admiration de tous, petits et grands.

L'arbre a une quarantaine d'années et fait 20 mètres de haut. 

Une fois les fêtes de fin d'années derrière nous, il vivra encore une autre vie : "Il sera réutilisé dans un but de durabilité", précise Marina Bresciani, la porte- parole de Brussels Major Events, qui organise les grands événements de la ville de BruxellesL'année passée, le sapin a été réutilisé par un artisan belge pour réaliser des tables et des bancs qui étaient disposés sur le marché des Plaisirs d'hiver. Plusieurs options sont sur la table cette année mais rien n'est encore décidé.

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