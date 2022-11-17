Новорічну ялинку встановили на площі Гран-Плас у Брюсселі | Le sapin de Noël a été installé sur la Grand-Place de Bruxelles

Це досить символ. Новорічна ялинка знайшла своє місце на площі Гран-Плас у Брюсселі. ІЇ встановили вдосвіта на найкрасивішій площі світу.

Цього року було прийнято пропозицію подружжя з Ререна, що в Східному містечку. Власники будинку кілька місяців думали розмістити фотоелектричні панелі на даху, але величне дерево позбавляло їх сонячного світла. Воно також було дуже близько до будинків, і " багато рухається під час штормів і це небезпечно". Дерево нарешті закінчило своє існування апофеозом для хвойного дерева, у захопленні всіх від молодих до старих.

Дереву близько сорока років і висота 20 метрів.

Щойно святкування кінця року закінчаться, він оживе ще одним життям: "Він буде повторно використаний з огляду на сталість", — уточнює Марина Брешіані, речник компанії Brussels Major Events, яка організовує основні події міста. Брюсселя. Минулого року ялинку повторно використав бельгійський майстер для виготовлення столів і лавок, які були виставлені на ринку Plaisirs d'hiver. Цього року на столі є кілька варіантів, але ще нічого не вирішено.