Le sans faute de l'ogre Bayern Munich continue face à l'Inter Milan

D'un but de la tête de Benjamin Pavard et d'une frappe d'Eric Maxim Choupo-Moting, le Bayern Munich s'est imposé contre l'Inter Milan (2-0) et poursuit son incroyable série avec un parcours sans faute dans la phase de groupes de la Ligue des champions.

Comme la saison passée, les Munichois bouclent cette première phase avec 18 points au compteur, le maximum possible. Dans un groupe relevé avec notamment l'Inter et le FC Barcelone, ils terminent avec 18 buts marqués pour seulement 2 encaissés en déplacement en République tchèque contre Plzen.

Les Munichois améliorent ainsi leurs séries records en phase de groupe de la C1: un 13e succès consécutif et un 33e match sans défaite -ils n'ont plus perdu en Ligue des champions avant le stade des 8es de finale depuis un déplacement à Paris fin septembre 2017.

Mais les joueurs de Julian Nagelsmann regardent au-delà de la phase de groupes, eux qui ont échoué les deux dernières saisons en Ligue des champions avant le dernier carré, à chaque fois en quarts de finale (contre le Paris SG en 2021 et Villarreal en 2022).

Mardi soir, dans un match sans enjeu sportif puisque les Bavarois étaient assurés de la première place du groupe et les Milanais de la 2e, le Bayern a ouvert le score sur sa première occasion peu après la demi-heure de jeu.

Sur un corner tiré par Joshua Kimmich, Benjamin Pavard s'est élevé plus haut que tout le monde pour tromper l'international camerounais André Onana.

En seconde période, l'avant-centre camerounais Eric Maxim Choupo-Moting a doublé la mise, lui qui a marqué huit buts sur les sept derniers matches du Bayern.

Les décuples champions d'Allemagne en titre signent ainsi depuis le retour de la fenêtre internationale un neuvième succès (pour un match nul) en dix rencontres toutes compétitions confondues.

Il leur reste trois matches de Bundesliga (samedi à Berlin contre le Hertha, mardi prochain contre le Werder Brême et samedi 12 novembre à Schalke) avant une pause hivernale allongée de deux mois en raison du Mondial-2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).