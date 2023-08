La décision annoncée ce mardi par la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, de ne plus accueillir temporairement dans le réseau Fedasil les hommes seuls demandeurs d'asile en Belgique va entraîner une augmentation du public sans abri en rue et du nombre de refus de personnes en demande d'hébergement, estime le Samusocial dans une réaction mercredi. Et ce, "alors que des centaines de personnes - hommes, femmes et familles - doivent dormir en rue étant donné les capacités limitées de nos centres déjà saturés", ajoute l'asbl.

Cette décision annonce également le renforcement prochain de la crise de l'accueil, alors que les besoins vont encore augmenter à l'approche de l'hiver, selon le Samusocial. "Nous regrettons de devoir constater l'absence totale d'information et de coordination avec les acteurs de terrain qui seront pourtant les premiers impactés par cette décision". Le Samusocial conclut en disant que "s'il faut bien entendu assurer aux enfants et aux femmes un accueil, l'État fédéral doit respecter ses obligations à l'égard de tous les candidats à l'asile. Des solutions doivent être trouvées pour qu'aucun demandeur d'asile ayant droit à l'accueil ne soit contraint à dormir dehors".