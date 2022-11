Le Samusocial ouvre 320 places supplémentaires pour accueillir les sans-abri avant l'hiver

Le Samusocial a ouvert, lundi, en région bruxelloise, 320 places supplémentaires pour accueillir les sans-abri à l'aube de l'hiver. "", a déclaré l'organisme d'aide urgente aux sans-abri.

"Au total, ce sont ainsi près de 1.000 personnes qui pourront être accueillies jour et nuit dans huit structures par le Samusocial, durant la saison hivernale. C'est-à-dire environ 415 personnes en familles, environ 160 femmes seules, environ 275 à 300 hommes seuls, et environ 130 personnes isolées et vulnérables nécessitant un accueil et un accompagnement soutenus. Chaque structure d'accueil est gérée par des équipes psycho-médico-sociales qui proposent aux résidents un plan d'accompagnement en vue de les orienter vers des solutions de relogement adaptées", a détaillé le Samusocial de Bruxelles.

"Dans le contexte de l'augmentation importante du nombre de personnes sans abri et de la crise de l'accueil qui laisse des centaines de personnes en demande de protection internationale sans abri, la priorité de l'accueil sera accordée aux personnes identifiées comme étant particulièrement vulnérables: les familles avec enfants, les femmes seules, les hommes fragiles et malades. Par ailleurs, nos équipes mobiles d'aide poursuivront jour et nuit leur action de maraude dans les rues de la région bruxelloise afin d'apporter dans la mesure de leurs capacités d'intervention une aide aux personnes les plus désocialisées", a expliqué l'organisme social.