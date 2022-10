Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, porté disparu, refera-t-il bientôt surface en Arabie saoudite ?

Pourquoi l’Arabie ? Car le mystérieux propriétaire ne serait autre que le prince Mohammed Ben Salmane. L’homme fort du royaume saoudien est, depuis le départ, soupçonné de s’être offert la toile la plus chère au monde. C’est en tous les cas la piste la plus probable.

Or, au milieu du désert du Wadi al-Fann, se tient la spectaculaire oasis d’AlUla et sa cité antique d’Hégra. Un site impressionnant, qui a peu à envier à Petra ou Louxor, et qui a été ouvert au public pour la première fois de son histoire il y a un an à peine. L’endroit est appelé à devenir le fer de lance de la stratégie touristique des autorités saoudiennes. Rappelons que le pays ne s’est ouvert aux touristes de l’étranger qu’en 2019 seulement. Et depuis, malgré la crise sanitaire qui est passée par là, des milliards sont injectés dans des projets colossaux destinés à faire de l’Arabie la nouvelle destination immanquable sur la péninsule. De quoi détrôner Dubaï, et surtout de quoi préparer un avenir décarboné où les principaux clients du royaume ne veulent plus de son pétrole.