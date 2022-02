Le salut des âmes et celui des œuvres d’art à l’honneur dans la nouvelle exposition du Musée L

Tout commence donc avec la collection de l’abbé Adolphe Mignot, décédé en 2001. Il avait rassemblé, dans son appartement de Woluwé Saint-Lambert, toute une série d’œuvres d’art : des meubles anciens, des vases grecs et étrusques et un ensemble de dix-huit sculptures religieuses du Moyen Âge et de la Renaissance, en provenance de plusieurs pays d’Europe et principalement d’Espagne. On ignore encore aujourd’hui de quelles églises proviennent exactement ces statues en bois polychrome, ni comment l’abbé se les est procurées. A la fin de sa vie, il les avait exposées dans un lieu plus adapté à leur usage : la chapelle Sainte-Anne de Val Duchesse, un lieu de culte quasiment inaccessible au public. "Lorsqu’il est décédé en 2001, ces sculptures se sont très vite endommagées car elles étaient un peu à l’abandon dans cette église fermée. Elles étaient envahies notamment par les insectes xylophages et les moisissures", raconte Emmanuelle Mercier, conservatrice-restauratrice à l’IRPA et commissaire de l’exposition.