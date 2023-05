Le salut, ce moment de communion entre les artistes et leur public

C’est une tradition après chaque représentation artistique, qu’elle soit théâtrale ou musicale, les artistes reviennent sur scène pour saluer un public qui, normalement, les applaudit chaleureusement. Mais d’où vient cette tradition et quels en sont les codes ?

Par définition, le salut dans le monde du spectacle est le retour sur scène des artistes qui viennent s’incliner devant le public.

Au théâtre, ce moment est souvent codifié, préparé, tout autant mis en scène que le spectacle lui-même. Il s’agit toujours d’un instant de totale et profonde vérité. L’artiste abandonne le rôle qu’il était en train d’incarner pour reprendre son "enveloppe civile" et vient se livrer à l’approbation et à la joie des spectateurs.

Mais à l’origine, le salut est un hommage au commanditaire. Au temps de Molière, la troupe finit toujours par s’incliner à la face du prince ou du roi soleil.

De nos jours, il y a les adeptes des saluts très codifiés : tout est prédéfini, par le metteur en scène ou le chef d’orchestre. On foule la scène par "ordre d’importance", de rôles par exemple, en terminant par le protagoniste qui tient le premier rôle.

En concert, la forme est souvent plus simple, et commence par des saluts collectifs, de l’équipe entière. Suivent souvent les saluts individuels, encore une fois par ordre d’exposition.

D’autres préfèrent le naturel et la plus grande simplicité. Ils y voient un moment de lâcher-prise, le jeu est fini, le spectacle, ou la musique ne nous appartient plus.

Pour la musique de chambre, ou la musique religieuse, c’est d’ailleurs souvent beaucoup plus collectif.

D’autres codes parfois surprenants existent, comme le fait de ne pas applaudir ni saluer à la fin des Passions, les semaines qui précèdent Pâques. Le silence quand la musique s’arrête, c’est une communion affective entre le public et l’artiste. Il est parfois une césure bien plus profonde que la mécanique des applaudissements.

L’artiste est porteur d’une parole. Donnant, donneur, offrant, il est quelque part "hors de lui", vecteur, transmetteur.

Le salut est le moyen de remercier le public d’avoir connu ce merveilleux partage. De sa présence. D’avoir "reçu".

Très souvent, quand le public manifeste sa joie et sa reconnaissance, on entonne un bis. Parfois un extrait déjà joué pendant le concert ou le spectacle. Parfois aussi un petit "extra", un bonus, préparé juste pour ça. Histoire de laisser un peu des artistes dans le cœur du public, et un peu de l’amour et la reconnaissance du public dans le cœur des artistes.

Et ces mots de la chanson écrite par Claude Lemesle pour Isabelle Aubret résument parfaitement ce petit bijou de fin de spectacle qui dit tout en pudeur :