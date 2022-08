Le Salon Valériane, le plus grand salon bio de Belgique à Namur

Vivre ici vous invite à la découverte du Salon Valériane ces 2, 3 et 4 septembre à Namur Expo. Participez à notre concours et remportez peut-être des entrées !

Valériane, c’est plus de 20.000 visiteurs sur 3 jours qui vont à la rencontre de plus de 300 exposants passionnés et scrupuleusement sélectionnés. Ils sont producteurs, fabricants, grossistes, artisans, représentants d’associations environnementales, éco-constructeurs.

Face au réchauffement climatique, à la pollution, à la destruction de la biodiversité et des écosystèmes, à l’épuisement des ressources naturelles, une prise de conscience des problèmes écologiques se développe. Ces préoccupations environnementales, que de plus en plus de citoyens revendiquent les conduisent à vouloir jardiner de façon éco-responsable en pratiquant le jardin bio.

