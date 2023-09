Le Salon Valériane à Namur Expo, LE rendez-vous bio de la rentrée !

Le Salon Valériane a été créé il y a 38 ans par Nature & Progrès Belgique.

L’association, fondée en 1976, est une association de sensibilisation, d’information et de conscientisation du grand public aux problématiques environnementales et sociétales. Elle défend depuis plus de 40 ans une agriculture biologique, respectueuse de l’Environnement et des Hommes.