Le salon SIEP Etudes / Formations / Métiers de Namur fait son grand retour !

Concrètement, le salon accueillera une centaine de stands et sera divisé en 6 espaces : Information & Orientation - Enseignement secondaire - Enseignement supérieur & universitaire - Emploi-Formations - International - Jeunesse. Vous y rencontrerez des étudiant·e·s, des professeur·e·s et des professionnel·le·s et pourrez y découvrir des démonstrations métiers, des animations, des mises en pratique, et encore bien d’autres surprises.

Un focus mettra en lumière différents métiers des sciences de la vie, plus que jamais porteurs d'avenir. D’autres métiers en pénurie vous attendent grâce à Constructiv, Food@Work, le Forem, les Compagnons du devoir … et bien d’autres !

Vous l’aurez compris, que vous soyez intéressé·e par des études, des séjours à l’étranger, des cours du soir ou encore par de l’enseignement en alternance, vous trouverez au salon SIEP une multitude d’informations pour vous aider à concrétiser votre projet.