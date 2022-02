Le Salon SIEP, Etudes – Formations – Métiers à Namur Expo ces 18 et 19 février

Vous êtes jeune et vous ne savez pas vers quelle formation vous tournez… vous êtes plus âgé et vous voulez vous réorienter… ce salon est fait pour vous !

Il comprendra 5 espaces de découvertes

- Information – Orientation : pour guider au mieux les visiterus, les orienter dans leur recherche

- Etudes : pour découvrir l’éventail des filières de l’enseigneemnts secondaire, supérieur et universitaire

- Emplois – Formations : pour présenter les métiers et les compétences requises pour être performant sur le marché du travail. On y découvre des organismes de formation, la promotion sociale, des fédérations professionnelles et des entreprises privées venues recruter.

- International : pour favoriser l’ouverture aux autres cultures. Rencontres, échanges et mobilité en sont les vecteurs, notamment par l’apprentissage des langues, des études et stages à l’étranger, etc.

- Jeunesse : pour répondre aux demandes et aux besoins des jeunes en matière de droits, de devoirs et d’engagement

Détails en compagnie d’Ariane Gallez responsable du Salon.