Le salon Horecatel revient à Marche avec 350 exposants

Ce dimanche à 11 h, ce sera un grand moment pour les organisateurs du salon professionnel " Horecatel " au Wex de Marche-en-Famenne. Le dernier salon avait été organisé début mars 2020 juste avant le premier confinement. Programmé l'an passé en mars puis en septembre, il n'a finalement pu avoir lieu. La 55 ème édition peut avoir lieu dans des conditions optimales. Plus de pass sanitaire, " le masque n’est plus obligatoire mais il sera recommandé ", explique Julie Wéry, la chargée de communication du salon, " on demande toujours au public de se désinfecter les mains et de garder une certaine distance ! " Horecatel c’est 350 exposants sur six palais et le Palais 6 consacré à la gastronome. L’ambassadeur de la gastronomie 2022, c’est Jean-Philippe Watteyne qui participera aux différentes animations culinaires, comme lundi, le Trophée Eric Martin pour les jeunes chefs. Mais Horectel c’est aussi toutes les fournitures pour le secteur Horeca au sens très large, cuisines de collectivité, etc., avec un focus cette année, dans les conférences, notamment sur le bio! !