Le salon E3 fera son grand retour en 2023

Après l’annulation de l’édition 2022, le plus grand salon dédié au jeu vidéo fera son grand retour en juin prochain avec une édition "spectaculaire", et en physique.

La presse spécialisée et le public pourront donc se donner rendez-vous au Convention Center de Los Angeles afin de découvrir les nouveautés vidéoludiques des éditeurs. L’E3 2023 se tiendra du 13 au 16 juin, et se voudra "plus accessibles aux développeurs indépendants."

"L'E3 est l'une des rares occasions pour l'industrie mondiale du jeu vidéo de se réunir, de s'unir d'une seule voix, et de montrer au monde ce qu'elle crée. Notre vision est de réunir l'industrie en rétablissant la semaine traditionnelle de l'E3, de raviver cette étincelle, et de lui redonner son rôle d'événement mondial réellement magique pour les créateurs de jeux et les consommateurs", a déclaré Kyle Marsden-Kish, VP of gaming chez ReedPop, la nouvelle société en charge de l'E3.