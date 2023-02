Ce salon orchestré par Infor Jeunes s’adresse aux jeunes qui désirent partir étudier ou travailler à l’étranger. Le "Salon du jeune Voyageur" rassemblera une vingtaine d’organismes actifs dans différents champs d’activités comme les séjours linguistiques, le volontariat, les jobs à l’étranger, les échanges interculturels.

Et ces 7 et 8 février, rendez vous dès 18H20 pour un webinaire thématique : témoignages et rencontres avec des professionnels.

Détails en compagnie de Marc Griffon