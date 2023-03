Le salon des Vignerons à Olne, un salon exclusivement de Vins bio et naturels

Le Salon des vignerons à Olne est un salon annuel des vins qui présente des vins biologiques et biodynamiques de différentes régions de Belgique et d’autres pays.

Cette année se ne seront pas moins de trente vignerons qui vous y donnent rendez-vous.

Ils vous proposeront une grande variété de vins biologiques et biodynamiques, y compris des vins rouges, blancs et rosés, ainsi que des vins mousseux et de dessert. Les visiteurs ont la possibilité de déguster et d’acheter des vins directement auprès des producteurs, qui sont sur place pour fournir des informations sur leurs vins et leurs méthodes de production.

En plus des dégustations de vin, vous pourrez également assister à des ateliers et des séminaires sur des sujets liés à la production de vin biologique et biodynamique, tels que la santé des sols, la biodiversité et l’agriculture durable.

Quelques stands de produits de bouche et une restauration permanente seront sur place. Un verre et un carnet de dégustation très complet.

Ce salon est ouvert à tous les curieux, pas uniquement aux connaisseurs et aux professionnels !

Cela se passe à OLNE au Hall Omnisport : Samedi 18 mars : 11h – 20h | Dimanche 19 mars : 11h – 19h | Entrée: 9€ – verre et carnet de dégustation compris.

Infos : salon des vignerons