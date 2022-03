Le Salon des "littératures singulières" (18 au 20 mars)

Thierry Horguelin, coordinateur de l'association Les éditeurs singuliers (qui réunit 55 maisons d’édition), explique la démarche : " Les deux années que nous venons de traverser nous ont fait mesurer combien, si la lecture est un acte solitaire, la vie du livre se nourrit d’échanges et de rencontres. Pour l’édition belge indépendante, en particulier, souvent méconnue dans son propre pays, pour les auteurs et les autrices, le contact direct avec le public est un enjeu vital. De là l’idée de mettre sur pied ce salon qui se veut modeste et convivial, animé par l’esprit de découverte et de curiosité."

Benoît Dubois, directeur de l’ADEB (qui rassemble plus de 80 éditeurs), se réjouit qu’un salon puisse enfin remettre en contact auteurs et éditeurs avec leurs lecteurs après deux années de traversée du désert. " Ces événements sont indispensables pour les éditeurs belges, surtout pour ceux qui n’ont pu profiter de l’envolée des ventes de livres en librairies durant l’année 2021. ADEB et Éditeurs singuliers, unis, ont pu monter cet événement-ci en moins de trois mois et

n’ont rencontré qu’un engouement général très révélateur. "