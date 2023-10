"Le Salon de massage" de Mazarine Pingeot : le récit d’une femme qui se cherche

Le roman est en effet traversé par cette grande question : comment faire pour être soi dans l’espace publique ? Et toute la difficulté du personnage principal de Mazarine Pingeot est bien d’arriver à être soi-même tout en conservant cette idée de refuser toute forme d’assignation identitaire et toute forme d’identité. A travers Souheila, l’écrivaine interroge sa volonté de ne pas se laisser enfermer dans une identité tout en arrivant à être au plus près d’une forme de vérité qui passe, pour son héroïne, par le doute. Tout au long du récit Souheila va cheminer entre différentes injonctions, exigences, demandes d’appartenance et d’image. Une déambulation qui permettra à Mazarine Pingeot d’interroger la place du désir féminin dans notre société. Pour l’écrivaine, ce désir est quelque chose qui aujourd’hui n’a plus sa place dans la sphère publique. Il est, pour elle, assez paradoxal de voir le corps devenir un objet central des débats politiques et sociaux à travers des revendications féministes ou encore des débats sur la fin de vie sans pour autant que celui-ci soit réinvesti subjectivement. Le corps devient un lieu porte-étendard mais finalement on oublie un peu le corps sensible, objectif et vécu. Avec ce livre, l’auteure a souhaité également réinvestir ce lieu qu’elle qualifie d'"étrange, un peu déserté pour en faire un étendard".