"Le salon de la honte": des citoyens livrent du mobilier de Fedasil aux demandeurs d’asile

Une cinquantaine de citoyens ont livré du mobilier de Fedasil samedi dans le bâtiment occupé par les demandeurs d’asile aux abords de la gare du Nord à Bruxelles, a pu constater Belga. Une marche symbolique pour livrer les trois fauteuils était organisée par les citoyens, membres de différents comités de soutien aux demandeurs d’asile, en démarrant de la rue de Louvain.

Le mobilier en question a été saisi chez Fedasil et dans le cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Nicole De Moor avant d’être vendu aux enchères. Les meubles ont été saisis car l’État belge n’a pas payé les astreintes imposées après plus de 7000 condamnations pour non-respect de ses devoirs envers les demandeurs d’asile.

Les citoyens ont acheté le mobilier pour l’acheminer à l’intérieur du bâtiment et créer le "salon de la honte". "Ce que veulent les demandeurs d’asile, c’est d’être logés par Fedasil. L’Etat devrait avoir honte de sa gestion de l’accueil" s’est exprimé Stéphanie, co-organisatrice de l’action.