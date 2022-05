Le Salon de l’Habitat Groupé, ce dimanche 8 mai à Bruxelles

Le Salon de l’Habitat Groupé aura lieu ce dimanche 8 mai à Bruxelles. On en parle dans Tendances Premières avec Caroline Ganna, chargée de mission au pôle ressource habitat groupé de Bruxelles et coordinatrice du Salon bruxellois.

On sait depuis quelques années déjà que la fin du modèle de la maison unifamiliale est proche. Les défis environnementaux et sociaux sont de taille, il va falloir trouver de nouvelles façons de se loger… L’habitat groupé en est une ! En 2022, près de 500 habitats groupés ont été créés à Bruxelles et en Wallonie.

Cette année, le fil rouge du salon sera "l’Habitat Groupé comme levier social et écologique à Bruxelles". Une quarantaine de stands réuniront des experts et expertes la matière, et de nombreuses activités sont organisées : ateliers interactifs, visites, conférences, et même un concert de jazz !

Organisé par l’ASBL Habitat et Participation, le Salon de l’Habitat Groupé aura lieu au Be-Here à Laeken, ce dimanche 8 mai, de 10 heures à 18 heures. Tout le programme et les informations sont à retrouver sur le site internet de l’ASBL : habitat-groupe.be.