Le Salon de l'auto prévoit un grand stand pour les jeux vidéo

"La pandémie a donné un énorme coup d'accélérateur au monde de l'eSport", a déclaré Christophe Dubon, porte-parole du Salon de l'auto. "Les vrais pros et amateurs d'Esports pourront accrocher leur ceinture sur un circuit réel comprenant dix simulateurs de course ultramodernes", explique Stef Michels, responsable de l'événement. "Ces simulateurs offrent un réalisme de course inégalé".