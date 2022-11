Le Salon Antica de Namur ouvre ses portes du 19 au 27 novembre

La 45e édition du Salon Antica rassemblera près de 115 exposants à Namur Expo. Les arts décoratifs, le tableau, le bijou et le mobilier constitueront les points forts de l'événement. Un nouveau parcours thématique digital sera proposé aux visiteurs. Les organisateurs espèrent en attirer 25.000.

Comme chaque année depuis 1977, Antica Namur revient au mois de novembre. Près de 115 exposants venus de Belgique mais aussi du Luxembourg, de France, d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie se rassembleront à Namur Expo du 19 au 27 novembre. "Nous voulons toujours nous distinguer par notre éclectisme", a expliqué la directrice du salon Diane Keryn lors d'une visite consacrée à la presse mercredi après-midi. "Nous mettons en avant les arts décoratifs du 18e et 19e siècle, le tableau moderne et contemporain, le bijou mais également le mobilier, de la haute époque à la modernité", a-t-elle ajouté.

Nouveauté, les organisateurs ont décidé de développer la numérisation de la foire. Un parcours thématique numérique, en français et néerlandais, est proposé gratuitement aux visiteurs. Une vingtaine de pièces sont équipées de QR codes permettant d'avoir accès à des détails historiques et techniques ou des anecdotes.

"En 45 ans, plus de 1.250.000 visiteurs sont passés par le salon. Nous espérons en attirer 25.000 cette année", a conclu Diane Keryn.