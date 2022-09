Le salon Antica accueillera plus d’une centaine d’exposants du 19 au 27 novembre à Namur

Le salon Antica se déroulera du 19 au 27 novembre à Namur Expo, ont annoncé mardi les organisateurs. Près de 115 exposants belges et étrangers participeront au plus gros événement wallon dédié à l’art et aux antiquités. Les arts décoratifs des 18e, 19e et 20e siècles, le bijou et le meuble seront au centre de la foire.

Les organisateurs espèrent attirer plus de 25.000 personnes en dix jours. Nouveauté cette année, des parcours thématiques digitaux seront proposés aux visiteurs afin d’orienter leur visite en fonction de leurs affinités.