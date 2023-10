Le salaire des Belges a-t-il réellement augmenté sous cette législature ?

"Ces données ne reflètent qu’une partie de l’action du Gouvernement Vivaldi puisqu’il n’a été formé qu’au début du quatrième trimestre de 2020", réagit le cabinet du Secrétaire d’État à la Relance et aux Investissements stratégiques. "De plus, M. Boukili parle des trois dernières années en citant des chiffres qui se terminent au dernier trimestre de 2022. Or, nous sommes au dernier trimestre de 2023." Mais de manière plus fondamentale, le cabinet estime que les affirmations du PTB ne peuvent être vraies pour deux raisons :

Premièrement, "la principale limite des conclusions de M. Boukili réside dans le fait qu’il se base sur des données qui mélangent deux périodes très différentes", affirme-t-on. "Une première période de faible inflation dans laquelle la dynamique des salaires a suivi celle de nos pays voisins (de 2019 à 2021). Pendant deux ans sur trois, l’inflation a même été presque inexistante voire négative par moments, ce qui rend les données moins pertinentes pour le débat actuel sur les prix de l’essence et des produits de première nécessité", justifie le cabinet Dermine.

La seconde période (à partir de 2022), est par contre "marquée par une inflation significative (supérieure à 4%) durant laquelle la Belgique s’est distinguée en étant le pays de l’OCDE qui a le mieux préservé le pouvoir d’achat des salariés grâce à l’indexation des salaires et d’autres mesures de protection du pouvoir d’achat comme la réduction de la TVA sur l’électricité et le gaz à 6%, l’extension du tarif social, la réduction des accises sur l’essence et le diesel et la compensation pour le mazout", reprend le PS. "Avec le Costa Rica, nous sommes même l’un des seuls pays à avoir connu une progression des salaires réels."