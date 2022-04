Le Saint-Louis Festival est de retour !

Les festivals de musique reviennent en force pour le plus grand bonheur des amateurs de concerts en plein air ! Rendez-vous à Namur les 22 et 23 avril pour le Saint-Louis Festival. Un festival pas comme les autres qui prend ses quartiers dans la cour d’un établissement scolaire !

En 2003, des profs et des élèves hyper motivés de l’institut Saint-Louis organisent un petit festival pour valoriser les talents namurois. Le succès est tout de suite au rendez-vous et près de 20 ans plus tard, cet événement musical est devenu un incontournable de la vie culturelle namuroise. Vous pourrez y applaudir, notamment, le flow de Wejdene, la sensation belge de la Pop : Doria D et l’excellent groupe de reprises Mister Cover !