Le Sahara se transformerait tous les 21.000 ans en une oasis verdoyante

Selon une étude récemment publiée dans Nature, le désert du Sahara se transformerait tous les 21.000 ans en une oasis verdoyante. Le physicien Pasquale Nardone nous explique ce phénomène dans Week-End Première.

Le Sahara est le plus grand désert du monde, avec 8,5 millions de kilomètres carrés, soit 30% de la surface de l’Afrique, avec une température torride pendant la journée et froide pendant la nuit.

Cette publication de la revue scientifique Nature, datée du 8 septembre, par une équipe du département de géologie et de géographie de l’Université d’Helsinki, révèle que le Sahara a connu environ 230 périodes dites humides sur les 8 derniers millions d’années.

Cette découverte a été possible grâce à l’amélioration de la modélisation. Mais comment un modèle peut-il prédire la température future ? "On découpe l’atmosphère, les océans, le sol en petits cubes, et on en dégage des propriétés physiques, en calculant notamment la température qui passe d’un cube à un autre cube", explique Pasquale Nardone. On fait ensuite tourner les simulations sur ordinateur.

Pour vérifier si elles fonctionnent, on peut faire tourner ces simulations 'à l’envers' pour revenir dans le passé, pour expliquer des choses que l’on connaît déjà. Car si le modèle est capable d’expliquer le climat du passé, il sera capable aussi de faire des projections sur le futur.