Le sac orange obligatoire à Bruxelles à partir de ce lundi

A partir de ce lundi, les Bruxellois vont devoir changer leurs habitudes en matière de dépôt de poubelles. Le fameux sac orange entre en vigueur. Les sacs de couleur orange vont recevoir tous les déchets putrescibles qui iront alimenter une usine de bio méthanisation à Ypres.

Que peut-on y mettre ? Les déchets alimentaires au sens large, les serviettes en papier, les essuies tout, le marc de café, les sachets de thé et les aliments périmés, mais sans leurs emballages, précise Etienne Cornesse directeur de la communication de Bruxelles propreté. Ces déchets vont être conduits dans une unité de bio méthanisation et vont être transformés en énergie, en chaleur, mais également en digestat qui est un compost qui va amender les terres.

Un centre de traitement plus proche des collectes

En termes de traitements, effectivement, c’est légèrement plus cher de traiter les déchets alimentaires aujourd’hui que les sacs blancs pour les déchets résiduels, parce que nous avons aussi des kilomètres à parcourir pour aller porter ces déchets dans le centre de bio méthanisation qui est à Ypres, complète Etienne Cornesse. Et donc c’est à peu près 200.000 kilomètres par an. D’où l’intérêt de la construction d’un centre propre à la Région bruxelloise qui permettra notamment d’économiser tous ces kilomètres. Mais ça, c’est un projet qui est en cours. Le terrain est acquis. La mise en œuvre de cette unité de traitement sera effective en 2026.

Le tri des déchets ménagers organiques est une imposition européenne.

Moins de collectes pour les sacs blancs

Dans 10 communes en tout cas, il n’y aura plus qu’une seule collecte de sacs blancs par semaine, avec des exceptions dans certains quartiers. Les sacs blancs seront d’autant plus allégés que les sacs bleus vont gagner aussi en importance.

Depuis plus d’un an, ils peuvent accueillir quasiment tous les emballages, y compris pots de yaourts et barquettes de fromage.

Ce tri-là est aussi rendu obligatoire.

Des contrôles vont être organisés, mais dans un premier temps, il n’y aura pas de sanctions, juste un rappel des règles. C’est à partir de septembre que des amendes de 50 et 100 euros seront appliquées.

Pour toutes les informations pratiques, vous pouvez vous rendre sur le site de Bruxelles propreté. Vous y trouverez vos nouveaux jours de collecte.