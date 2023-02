Le sac bleu : toutes ces choses que vous pouvez désormais mettre dans le sac de recyclage plastique

Les techniques de recyclage évoluent et, avec elles, les déchets que vous pouvez (ou non) mettre dans le sac-poubelle PMC du recyclage plastique.

Il y a encore un an, vous ne pouviez pas mettre les capsules de café remplies dans le sac bleu. C’est désormais le cas, tout comme d’autres nouveautés. Vous avez probablement remarqué que de plus en plus de marques d’eaux vendent des bouteilles avec le capuchon attaché. C’est une nouveauté en lien avec la directive européenne sur les plastiques à usage unique qui deviendra effective en 2024. En les attachant aux bouteilles, cela permet de ne pas perdre les bouchons et les laisser polluer la nature pendant des milliers d’années.

Voici toutes les nouveautés du sac PMC et un petit rappel de ce que vous pouviez déjà y mettre.

Couvercles, bouchons et capsules

Capsules de café (remplies) en aluminium ou en plastique

Bouteilles et flacons

Barquettes, raviers et boîtes

Pots et tubes

Films et sacs

Capsules de boisson

Canettes et boîtes de conserve

Aérosols

Raviers et barquettes en aluminium

Cartons de lait et de jus de fruit, mais aussi cartons de soupe et de crème

Comme le site de FostPlus l’indique, voici quelques conseils pour mieux recycler :