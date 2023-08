Le Sablon Music Festival revient à Bruxelles ce week-end après quatre ans d’absence, a indiqué jeudi le cabinet de l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabien Maingain. Dans un style éclectique, l’évènement mettra à l’honneur une musique variée au travers de concerts gratuits de salsa, de rock, de pop ou encore de jazz.

Après trois ans d’inactivité, due au Covid-19 et à un manque de moyens en 2022, le festival revient cette année, du 11 au 13 août, sur la mythique place du Sablon à Bruxelles. Né il y a 30 ans, sous l’appellation des "Fêtes du Sablon", l’évènement avait pour but d’animer les rues désertées du quartier lors du week-end du 15 août, au travers de spectacles, d’un marché artisanal ou encore de concerts de musique jazz et créole.

Si entre-temps, les Fêtes du Sablon sont devenues le "Sablon Music Festival", la volonté des organisateurs reste de préserver l’esprit familial et le caractère intimiste de l’évènement. Sa programmation est toutefois plus variée aujourd’hui, avec une succession d’artistes d’anciennes générations et de jeunes groupes prometteurs, le festival mettant un point d’honneur à ouvrir sa scène à de nouveaux groupes belges en pleine expansion.