Le sable, pilier de notre civilisation bétonnée, en voie de disparition

Le sable, une matière première très peu reconnue à sa juste valeur… Pourtant à la base de notre civilisation moderne. Sans sable, pas de béton, pas d’asphalte, pas de verre : aucune construction moderne possible.

Après l’eau, c’est la ressource la plus exploitée par l’humain : on estime qu’il est extrait, chaque année, entre 30 et 50 milliards de tonnes de granulats (un mélange de sable, de graviers et fragments de roches). Sa disponibilité semble inépuisable : il y aurait 120 millions de milliards de tonnes de sable sur Terre, précise le professeur de géologie marine Eric Chaumillon dans Les Echos. Mais tous les sables ne se valent pas, et ne sont pas facilement exploitables, à tel point que les experts alertent depuis plusieurs années d’une pénurie de sable d’ici la fin du siècle, et des impacts environnementaux et sociétaux de son extraction, largement sous-réglementée.