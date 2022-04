Le sable, indispensable pour le secteur de la construction… et essentiel pour la protection des écosystèmes

Nous l’utilisons pour construire des rues, des barrages, des digues le long de nos côtes, pour la production de verre et même des puces électroniques. Le sable est la ressource naturelle la plus exploitée au monde après l’eau à raison de 50 milliards de tonnes par an, soit de quoi de construire un mur de 27 mètres de large et de 27 mètres de haut tout autour de la planète Terre.

Arnaud Vander Velpen, spécialiste en sable et agrégats, était ce vendredi matin l’invité de Matin Première pour évoquer cette ressource naturelle indispensable dans de nombreux secteurs.

"Le sable concerne tous les pays et c’est pourtant une ressource locale, explique celui qui travaille au sein du Programme des Nations Unies pour l’environnement. La Belgique est le premier pays à avoir entièrement cartographié sa réserve de sable marin. Cette étude a abouti à un résultat surprenant. Au rythme d’extraction actuel, la réserve marine de la Belgique ne procurera que le sable nécessaire pour les 80 années à venir. La Belgique dépend déjà pour le sable de Norvège, de Grande-Bretagne et de nos voisins." Une interview à écouter en intégralité ci-dessus.