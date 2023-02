Le S Club 7 annonce son retour avec une tournée pour leurs 25 ans

"Don't stop, never give up, hold your head high and reach the top" ces paroles résonnent-elles encore dans votre tête ? C’est probablement que vous étiez fans du S Club 7. Bonne nouvelle pour vous, le groupe britannique a annoncé son retour et une tournée à l’occasion de leur 25e anniversaire.

Le groupe mixte a connu un gros succès fin des années 90 et début 2000 entre autres avec "Bring It All Back" et "S Club Party". A l’origine, Tina, Jon, Paul, Hannah, Bradley, Rachel et Jo, se sont formés grâce à l’ancien manager des Spice Girls Simon Fuller, en 1998. S Club 7 est devenu célèbre en jouant dans leur propre série télévisée, Miami 7. Celle-ci est une sitcom pour enfants et adolescents basée sur la vie du groupe qui avait déménagé à Miami en quête de gloire. Grâce à ce succès, ils sont devenus une vraie machine à tubes avec un album en tête des Charts et un Brit Award.

Pour assister à cet évènement inédit, il faudra toutefois se déplacer jusqu’au Royaume-Uni ou en Irland. En effet, les sept membres se réuniront pour une tournée de 11 dates dans ces deux pays. Plus précisément au M&S Bank Arena de Liverpool le 13 octobre, puis ils se produiront dans des plusieurs grosses villes comme Dublin, Glasgow et Newcastle. Le groupe terminera sa tournée à l’O2 Arena de Londres le 28 octobre.