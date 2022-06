Le rythme des Beatles qui a changé définitivement le son de la musique rock, rap et électro

Dans l’épisode précédent, je vous parlais des éléments de batterie qui coûtent une fortune. Attendez ! À ça on peut rajouter la folie des baguettes. Pour vous et moi, des baguettes, ce sont 2 bouts de bois et voilà. Mais pour le batteur, la baguette, c’est le prolongement de sa main, et nous n’avons pas tous les mêmes mains. Il y en a des plus longues, des plus courtes, de plus lourdes, des plus légères, des plus fines, des plus grosses, il y en a en fibre synthétique, en bois, différentes essences de bois. Et que dire du bout là, de l‘extrémité, l’olive comme ils disent, là aussi, elles sont rondes, allongées, en ogives, en plastiques, en résine, en bois et quand on a fini de les choisir, on joue avec et on les casse !